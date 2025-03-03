iPhone 16e'nin batarya kapasitesi belli oldu

Haber Merkezi

Apple, yeni modeli iPhone 16e ile kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. Uygun fiyatlı bir iPhone SE halefi olarak beklenen iPhone 16e, devasa bir pille geliyor.

Apple'ın resmi açıklamasına göre, iPhone 16e 26 saatlik video oynatma süresiyle kendi boyutundaki iPhone'lar arasında rekor kırıyor.

Bu, daha pahalı olan iPhone 16'dan bile dört saat daha uzun bir pil ömrü anlamına geliyor.

PİL BOYUTU DETAYLARI

Apple, geleneksel olarak iPhone pillerinin gerçek boyutunu açıklamasa da yapılan detaylı incelemeler iPhone 16e'nin 4.005 mAh'lik bir pile sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu, son iPhone SE modelinde kullanılan pilin neredeyse iki katı büyüklüğünde.

iPhone 16e: 4.005 mAh

iPhone SE 3 (2022): 2.018 mAh

iPhone 16: 3.561 mAh

iPhone 16 Pro: 3.582 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh

iPhone 16e, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'dan yaklaşık yüzde 12 daha büyük bir pile sahip. iPhone 16 Pro Max ile arasındaki fark ise sadece yüzde 17. Bu veriler, iPhone 16e'nin pil performansının ne kadar etkileyici olduğunu gözler önüne seriyor.

Apple'ın açıkladığı 26 saatlik video oynatma süresi ve detaylı incelemelerle ortaya çıkan pil kapasitesi, iPhone 16e'nin pil konusunda iddialı olduğunu gösteriyor.

Ancak, gerçek dünya kullanımında bu performansın nasıl olacağı merak konusu. Yakın zamanda yayınlanacak detaylı pil testleri, iPhone 16e'nin gerçek pil ömrünü ortaya koyacak.