iPhone 16'nın bazı modelleri satıştan kaldırıldı: İşte nedeni

Apple, yeni iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından beklenmedik bir hamle yaparak geçtiğimiz yılın standart modeli olan iPhone 16'nın bazı versiyonlarını satıştan kaldırma kararı aldı.

Bu karar, şirketin önceki yıllardaki satış stratejilerinden farklılık gösteriyor.

256 GB VE 512 GB MODELLERE VEDA

Apple'ın resmi sitesinden yapılan değişiklikle iPhone 16'nın 256 GB ve 512 GB depolama seçenekli modellerinin satışı durduruldu.

Bu hamlenin arkasındaki nedenin ise yeni iPhone 17 serisiyle olan fiyatlandırma farkı olduğu tahmin ediliyor.

Normalde 128 GB'lık modeller arasında 12 bin TL fiyat farkı varken, 256 GB'lık bir iPhone 16'dan 256 GB'lık bir iPhone 17'ye geçiş için sadece 5 bin TL fark ödemek gerekiyordu.

AMAÇ MÜŞTERİYİ YENİ MODELE YÖNLENDİRMEK

Apple, bu durumu ortadan kaldırarak müşterileri doğrudan yeni iPhone 17'nin 256 GB'lık modeline yönlendirmeyi amaçlıyor.

Bu sayede 128 GB'lık bir iPhone 16 yerine 256 GB'lık bir model isteyen kullanıcıların artık 12 bin TL'lik tam fiyat farkını ödemesi gerekiyor.

Bu durumun yalnızca Apple'ın resmi satış kanalları için geçerli olduğunun altını çizmek gerek. 256 GB ve 512 GB'lık iPhone 16 modellerini e-ticaret siteleri üzerinden bir süre daha bulmak mümkün olacak.