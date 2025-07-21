iPhone 17 Air bataryası beklentilerin altında kalabilir

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone 17 Air modeliyle ilgili endişe verici bir iddia ortaya atıldı.

Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre, cihazın ultra ince tasarımı, pil kapasitesinin 3.000 mAh altına düşmesine neden olacak.

KULLANICILARIN BİR KISMI GÜNÜ ÇIKARAMAYACAK

Sızıntılar, Apple'ın şirket içi testlerinde bile iPhone 17 Air kullanıcılarının sadece yüzde 60 ila yüzde 70'inin günü tek şarjla tamamlayabildiğini gösterdiğini iddia ediyor.

Bu oranın diğer iPhone modellerinde yüzde 80 ila yüzde 90 seviyelerinde olduğu biliniyor.

APPLE'IN ÇÖZÜM PLANI: YAZILIM VE AKSESUAR

Apple'ın bu sorunu hafifletmek için iki farklı çözüm üzerinde çalıştığı belirtiliyor: iOS 26 ile gelmesi beklenen yeni "Uyarlanabilir Güç Modu" ve cihaz için özel olarak tasarlanacak isteğe bağlı bir batarya kılıfı.

Bu durum, Apple'ın en son iPhone 11 serisi için çıkardığı bataryalı kılıfların geri dönebileceğine işaret ediyor.