iPhone 17 hakkında yeni bilgiler geldi: Dinamik Ada değişiyor

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen "Digital Chat Station" adlı bir kaynağa göre, Apple'ın yeni nesil iPhone 17 modelleri, yeniden tasarlanmış bir Dinamik Ada kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

Bu iddia doğruysa, Apple'ın 2022'de iPhone 14 Pro ile tanıttığı bu ikonik özellikte ilk kez önemli bir değişiklik yapılmış olacak.

DEĞİŞİKLİK DONANIMDAN ÇOK YAZILIMDA OLABİLİR

Sızıntı kaynağı, Dinamik Ada'da yapılacak değişikliklerin donanımsal boyutundan ziyade kullanıcı arayüzü ve yazılım tarafında olacağına işaret ediyor.

Bu durum, muhtemelen yeni iOS 26 işletim sistemiyle birlikte yalnızca iPhone 17 modellerine özel yeni bir Dinamik Ada deneyimi sunulabileceği anlamına geliyor.

DONANIM SÖYLENTİLERİ BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR

Donanım tarafında ise Dinamik Ada'nın fiziksel olarak küçüleceğine dair birbiriyle çelişen raporlar bulunuyor.

Ancak tüm bu farklı söylentiler, Apple'ın eylül ayında tanıtacağı yeni modellerde bu özelliği bir şekilde değiştirme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.