iPhone 17 modellerinin tamamı Hindistan'da üretilecek

Apple, yeni iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından üretim stratejisinde büyük bir değişikliğe gitti.

Şirket, Çin üretimine olan bağımlılığını azaltarak serideki tüm yeni cihazların ilk günden itibaren Hindistan'da monte edileceğini açıkladı.

ÜRETİM BEŞ YEREL FABRİKADA YAPILACAK

Foxconn, Tata ve Pegatron'a ait toplam beş yerel fabrika, yeni iPhone 17 modellerini küresel dağıtım için üretecek.

Foxconn'un Bengaluru yakınlarındaki 2.8 milyar dolarlık yeni Devanahalli tesisi, şu anda Hindistan'ın en büyük iPhone fabrikası konumunda bulunuyor.

Üretimin büyük bir kısmı, ABD ve Avrupa'daki güçlü talebi karşılamayı ve Hindistan'ın büyüyen premium telefon pazarına hitap etmeyi amaçlıyor.

HİNDİSTAN, APPLE İÇİN KÜRESEL BİR ÜRETİM MERKEZİ OLUYOR

Apple'ın bu hamlesi, Hindistan'daki üretimini ne kadar artırdığını da gözler önüne seriyor.

Şirket, geçen mali yılda Hindistan'da yaklaşık 22 milyar dolar değerinde iPhone üreterek bir önceki yıla göre yüzde 60'lık bir artış kaydetti.

Apple'ın Hindistan akıllı telefon pazarındaki payı da her geçen çeyrekte güçleniyor ve 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 7,5'e ulaştı.