iPhone 17 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 17 modelleri, Apple'ın düzenlediği etkinlikte resmen görücüye çıktı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere 4 yeni model tanıttı.

Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor.

iPHONE 17 MODELLERİNİN TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Apple, tanıtımın hemen ardından iPhone 17 Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Serinin en pahalı modelinin fiyatı 168 bin 999 TL'ye kadar yükseliyor.

iPhone 17 Air (256 GB): 97 bin 999 TL

iPhone 17 Air (512 GB): 109 bin 999 TL

iPhone 17 Air (1 TB): 121 bin 999 TL

iPhone 17 (256 GB): 77 bin 999 TL

iPhone 17 (512 GB): 89 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (256 GB): 107 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (512 GB): 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (1 TB): 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (512 GB): 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (1 TB): 143 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (2 TB): 168 bin 999 TL