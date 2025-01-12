iPhone 17 Pro nasıl görünecek: İşte yeni fotoğraflar

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iPhone 17 Pro, tasarımında önemli bir değişikliğe uğrayacak. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17 Pro'nun arka kamera tasarımı Google Pixel telefonlarını andıracak.

PİXEL BENZERİ KAMERA ADASI

iPhone 17 Pro, dikey olarak uzatılmış ve daha büyük bir kamera adasına sahip olacak. Bu tasarım, Pixel telefonlarında kullanılan yatay kamera çubuğundan farklı.

Sızdırılan bir konsept görseli, iPhone 17 Pro prototipinin kamera adasının nasıl görünebileceğini gösteriyor.

Görselde, kamera adasının Pixel telefonlarındakinden daha büyük ve dikey olarak uzatılmış olduğu görülüyor.

İPHONE 17 AİR

iPhone 17 serisinde, Plus modellerinin yerini Air adlı yeni bir model alacak. iPhone 17 Air, ince tasarımıyla dikkat çekecek.

iPhone 17 Pro'nun kamera adası tasarımı, bazı eleştirilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, tasarımın Pixel telefonlarındakinden daha az şık olduğunu düşünüyor.