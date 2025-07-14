iPhone 17 Pro'dan ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım

Apple'ın yeni nesil amiral gemisi iPhone 17 serisinin tanıtımına aylar kala, Pro modeline ait olduğu iddia edilen ilk maket (dummy) görüntüleri internete sızdırıldı.

Sızıntı kaynağı Majin Bu tarafından paylaşılan fotoğraflar, özellikle arka tarafta radikal tasarım değişikliklerinin olabileceğini gösteriyor.

TÜM ARKA YÜZÜ KAPLAYAN DEVASA KAMERA ADASI

Sızdırılan görüntülerdeki en dikkat çekici değişiklik, iPhone 17 Pro'nun genişliği boyunca uzanan devasa bir kamera adası.

Bu yeni tasarımla birlikte Apple logosunun da aşağıya, kamera çubuğu ile telefonun alt kenarı arasına taşındığı görülüyor.

TİTANYUM GİDİYOR, ALÜMİNYUM GERİ GELİYOR

Diğer sızıntılar ise Pro modellerin kasasında titanyum yerine alüminyuma geçiş yapılabileceğini ve 12 GB RAM'e sahip olabileceğini iddia ediyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin, performans ve verimliliği artırması beklenen yeni A19 Pro çipten güç alması bekleniyor.