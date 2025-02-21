iPhone 17 Pro'nun son tasarım söylentisi kafaları karıştırdı

Haber Merkezi

iPhone 17 Pro'nun tasarımıyla ilgili yeni bir söylenti ortaya çıktı. Apple'ın, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde titanyum yerine alüminyum çerçeve kullanabileceği iddia ediliyor.

TİTANYUMDAN ALÜMİNYUMA DÖNÜŞ

Apple, iPhone 15 Pro ile birlikte titanyum çerçeve kullanmaya başlamıştı. Titanyum, alüminyuma göre daha hafif, daha dayanıklı ve daha kaliteli bir malzeme olarak öne çıkıyor.

Ancak yeni söylentiler, Apple'ın iPhone 17 Pro'da alüminyuma geri dönebileceğini gösteriyor.

NEDEN ALÜMİNYUM

Bu değişikliğin ardında çevresel kaygılar olduğu düşünülüyor. Alüminyum, titanyuma göre daha düşük karbon ayak izine sahip.

Apple'ın 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda alüminyum çerçeve kullanımı, çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olabilir.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

iPhone 17 Air modelinde ise titanyum çerçeve kullanılmaya devam edileceği iddia ediliyor. İnce ve hafif tasarımıyla öne çıkması beklenen iPhone 17 Air'in daha dayanıklı bir malzemeye ihtiyacı olabilir.