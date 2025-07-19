iPhone 17 Pro’nun tüm renk seçenekleri belli oldu

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro'nun, dikkat çekici yeni bir renk yelpazesiyle piyasaya sürülmesine dair yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Bir aksesuar üreticisi ve şirkete yakın kaynaklar tarafından sağlanan bilgilere göre, Pro serisi bu yıl imajını yenilemeye hazırlanıyor.

DÖRT YENİ RENK: ÜÇ KLASİK, BİR SÜRPRİZ

Beklenen renkler arasında, daha az parmak izi için mat bir yüzeye sahip olan siyah, neredeyse siyaha yakın bir tona sahip koyu mavi ve ikonik bir geri dönüş yapan gümüş yer alıyor.

Serinin en dikkat çekici yeniliği ise, Apple Watch Ultra'daki Eylem Düğmesi'nden ilham alan canlı ama dengeli bir turuncu tonu olacak.

YEŞİL VE MOR GİBİ RENKLER STANDART MODELLERE GELİYOR

Apple'ın son aylarda test ettiği yeşil, mor ve gök mavisi gibi diğer renklerin ise Pro olmayan modellere ayrıldığı anlaşılıyor.

Bu renklerin standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air gibi modellerde kullanılması bekleniyor.