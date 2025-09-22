iPhone 17 sahipleri dertli: Telefonlar kağıt gibi çiziliyor

Apple'ın 19 Eylül'de mağazalardaki yerini alan yeni iPhone 17 serisi, ilk gününde ciddi bir sorunla gündeme geldi.

Sosyal medyada Fransa, İngiltere ve Çin gibi farklı ülkelerden paylaşılan görüntüler, yepyeni telefonların kolayca çizildiğini ortaya koydu.

SORUNUN KAYNAĞI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE

Kaynaklar, bu sorunun temel nedenini, Apple'ın birkaç yıllık titanyum kasa kullanımından sonra iPhone 17 Pro ile yeniden alüminyum çerçeveye dönüş yapmasına bağlıyor.

Özellikle koyu renkli modellerin, çizikleri daha fazla gösterdiği belirtiliyor.

Geçen yılın iPhone 16 Pro modeli, titanyum çerçevesi sayesinde çizilmelere karşı ultra dayanıklı bir yapı sunuyordu.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Mağazalarda sergilenen telefonların bile daha ilk günden çizikler içinde olması sosyal medyada büyük bir tepki yarattı. Apple ise konuyla ilgili şimdilik sessizliğini koruyor.

Bu durumun normal bir malzeme özelliği mi yoksa bir üretim hatası mı olduğu henüz belirsiz.