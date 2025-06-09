iPhone 18 serisi 2nm işlemciler ile çok daha hızlı olacak

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Analist Jeff Pu, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 serisinin, hem işlemci teknolojisi hem de paketleme tasarımı açısından önemli yenilikler getireceğini öngördü.

Rapora göre yeni seri, performans, verimlilik ve pil ömrü konularında çıtayı bir üst seviyeye taşıyacak.

IPHONE'DA 2NM DEVRİMİ: A20 VE A20 PRO

GF Securities analisti Jeff Pu'ya göre, gelecek yılki iPhone 18 ve iPhone 18 Pro modelleri, sırasıyla A20 ve A20 Pro işlemcileriyle güçlendirilecek.

Bu yonga setleri, TSMC tarafından N2 olarak bilinen birinci nesil 2nm işlem düğümü kullanılarak üretilecek.

Bu, A20 ve A20 Pro'nun bir iPhone'da kullanılan ilk 2nm işlemciler olacağı anlamına geliyor.

Daha küçük işlem düğümü, bir çipe daha fazla transistör sığdırılmasına olanak tanıyarak hem performansı hem de enerji verimliliğini artırıyor.

YENİ PAKETLEME TEKNOLOJİSİ: WMCM

Pu'nun raporunda dikkat çeken bir diğer yenilik ise, "Wafer-Level Multi-Chip Module" (WMCM) adı verilen yeni bir paketleme tasarımı.

Bu yeni tasarımla, bellek gibi bileşenler yonga setinin onu kullanan CPU ve GPU gibi parçalarına daha yakın bir şekilde entegre ediliyor.

Bileşenler arasındaki mesafenin kısalması, elektrik sinyallerinin daha az yol kat etmesini sağlayarak gecikmeyi azaltıyor.

Bu durum, doğrudan çipin performansını artırırken, telefonun daha serin çalışmasına ve pil ömrünün iyileşmesine yardımcı oluyor.

KULLANICI İÇİN ANLAMI: DAHA HIZLI, VERİMLİ VE SERİN

Bu teknolojik sıçramaların son kullanıcıya yansıması oldukça olumlu olacak. 2nm sürecine geçişin, A20 ve A20 Pro çiplerini, bu yılki iPhone 17 serisine güç vermesi beklenen A19 ve A19 Pro'dan yüzde 15'e kadar daha hızlı ve yüzde 30'a kadar daha verimli hale getirmesi bekleniyor.

Özetle, iPhone 18 serisinin daha serin çalışması, daha hızlı performans sunması ve daha uzun pil ömrüne sahip olması öngörülüyor.