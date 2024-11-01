iPhone Air modeline rakip: Samsung, ultra ince Galaxy S25 üzerinde çalışıyor

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Apple'ın, iPhone 17 Plus yerine iPhone 17 Air adını alacak ultra ince bir telefon modeli üzerinde çalıştığı biliniyor.

İlk söylentilere göre bu telefon, tüm iPhone 17 modelleri arasında en yüksek başlangıç fiyatına sahip olacak. Ancak, sızıntılara göre teknik özellikler bu yüksek fiyatı haklı çıkaracak düzeyde değil.

iPhone 17 Air'ın A19 Pro yerine A19 işlemci ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca, telefonda yalnızca bir arka kamera bulunacağı söyleniyor. Bu da, Apple'ın tasarım odaklı bir strateji izleyeceğine işaret ediyor.

SAMSUNG, APPLE'I TAKİP EDİYOR

Geçmişte Apple'ın yaptığı değişikliklerin diğer akıllı telefon üreticileri tarafından kopyalandığını gördük.

Örneğin, Apple'ın iPhone 7 ile kulaklık girişini kaldırması ve iPhone 12 ile şarj cihazını kutudan çıkarması, diğer üreticiler tarafından da benimsendi.

Şimdi de Apple'ın ultra ince iPhone hamlesi, Samsung tarafından takip ediliyor. ETNews'in haberine göre, Samsung Galaxy S25 modeline dayalı ultra ince bir telefon üzerinde çalışıyor.

Galaxy S25 Slim adını alacak bu telefon, Ocak 2025'te tanıtılacak Galaxy S25 serisinden sonra piyasaya sürülecek.

GALAXY S25 SLIM, SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Samsung, Galaxy S25 Slim'i sınırlı sayıda üreterek ince telefonlara olan talebi ölçmeyi planlıyor.

Şirket, daha sonra Galaxy S26 serisinde bu tasarıma devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Galaxy S25 Slim'in 2025'in ikinci çeyreğinde, iPhone 17 Air'ın ise üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.