iPhone Fold, katlanabilir telefon pazarını canlandıracak

Counterpoint Research tarafından yayınlanan güncel rapor, katlanabilir akıllı telefon sevkiyatlarının 2026 yılında yıllık bazda yüzde 20 oranında artacağını öngörüyor.

Bu büyük büyümenin ana itici gücü, Apple’ın "iPhone Fold" adıyla beklenen ilk katlanabilir modelini tanıtması olacak.

KUZEY AMERİKA PAZARINDA APPLE HAKİMİYETİ

Apple’ın pazara girişiyle birlikte özellikle Kuzey Amerika bölgesinde yüzde 46 gibi devasa bir pazar payına ulaşması tahmin ediliyor.

Bu hamlenin rekabeti yoğunlaştırarak katlanabilir cihazları lüks bir nişten ana akım amiral gemisi cihazlara dönüştürmesi bekleniyor.

SAMSUNG LİDERLİĞİNİ KORUYOR

2026 yılı sonunda Samsung’un yüzde 31’lik payla küresel liderliğini sürdürmesi, Apple’ın ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Huawei yüzde 23, Motorola yüzde 8 ve Honor yüzde 3’lük paylarla bu dev yarışta yerlerini almaya hazırlanıyor.

2026 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK YENİ MODELLER

Samsung'un Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modellerini yılın üçüncü çeyreğinde tanıtması planlanırken, Motorola'nın Razr Fold ile ikinci çeyrekte atağa kalkması bekleniyor.

Google ise yıl sonuna doğru yeni nesil Pixel Fold ile bu hızlı büyüyen pazardaki varlığını sürdürmeye devam edecek.