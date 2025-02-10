iPhone SE 4 nasıl olacak: İşte ucuz iPhone hakkında tüm bilinenler

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Teknoloji devi Apple, uzun zamandır beklenen yeni iPhone SE modeli üzerinde çalışıyor.

Sızan bilgilere göre, iPhone SE 4 veya iPhone 16E adıyla piyasaya sürülecek bu telefon, selefinin modern bir yenilemesi olacak. Kusurları ve eksikliklerine rağmen, çevrimiçi ortamlarda oldukça olumlu tepkiler alıyor.

IPHONE SE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mevcut iPhone SE, günümüz standartlarına göre oldukça eski bir tasarıma ve özelliklere sahip.

Ancak yeni iPhone SE 4'ün iPhone 14'ün gövdesinde yer alacağı belirtiliyor. Bu da telefonun sadece kenardan kenara bir ekrana ve bir çentiğe sahip olmakla kalmayacağı, aynı zamanda fiziksel ana sayfa düğmesini de ortadan kaldıracağı anlamına geliyor.

Ayrıca, Apple'ın en yeni teknolojisi olan Apple Intelligence'ı çalıştırabilmesi için 8 GB RAM'e de sahip olacak.

Apple Intelligence'ın hala geliştirilmesi gereken yönleri olsa da SE 4 çıktığında mevcut tüm iPhone'ların bunu destekleyecek olması önemli bir avantaj.

iPhone SE 4, Apple'ın kendi dahili hücresel modemini de içerecek. Apple, uzun zamandır Qualcomm'dan uzaklaşmak istiyordu ve bu, şirket için en iyi fırsat. Modem iyi çalışırsa, iPhone 17 ve gelecekteki cihazların da bunu kullanması bekleniyor.

KULLANICILARIN BEKLENTİLERİ

Kullanıcılar, iPhone SE 4'ün iPhone 16 ile karşılaştırılabilir olduğunu düşünüyor. Ancak bazı eksiklikler de söz konusu.

Yeni, denenmemiş bir hücresel modemin kullanımı hafif bir endişe kaynağı. Ayrıca iPhone SE 4, piyasadaki diğer hemen hemen her bütçe telefonunda birden fazla kamera olmasına rağmen tek kamera trendini sürdürecek.

Son olarak, iPhone SE 4'ün selefine kıyasla maliyetinde bir artış görmesi çok muhtemel.