iPhone SE 4 ve yeni iPad modelleri yakında tanıtılabilir

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Apple, yeni iPad ve iPhone SE modelleri üzerinde çalışıyor. Evan Blass tarafından sızdırılan bilgilere göre iPad Air (M3), iPad (11. Nesil) ve iPhone SE 4 modelleri yakında tanıtılacak.

İPAD AİR (M3)

Yeni iPad Air, Apple M3 işlemci ile güçlendirilmiş. 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneğiyle gelecek olan iPad Air, daha önceki söylentilerin aksine Apple M4 işlemciyi kullanmayacak.

İPAD (11. NESİL)

Apple, standart iPad modelinin 11. neslini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu modelin, Apple A17 Pro işlemci ve 10,2 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

İPHONE SE 4

iPhone SE 4, iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacak ve Face ID ile gelecek. 6,1 inç OLED ekran, A18 Bionic işlemci, 8 GB RAM ve 48 MP kamera gibi özelliklerle donatılacak iPhone SE 4, uygun fiyatlı bir seçenek olacak.

iPhone SE 4 , iPad Air 11 (M3), iPad Air 13 (M3) ve iPad (11. Nesil) hakkındaki her şeyin birkaç ay içinde resmiyet kazanması bekleniyor.