iPhone üretimine darbe: Çinli personeller geri dönüyor

Apple'ın Hindistan'daki iPhone üretimi hedefleri, tedarikçi devi Foxconn'un aldığı sürpriz bir kararla darbe alabilir.

Şirket, yaklaşık iki aydır devam eden bir süreçle, Hindistan'daki fabrikalarında görev yapan 300'den fazla Çinli uzman personelini geri çağırdı.

KARARIN ARKASINDA ÇİN'İN TEKNOLOJİ YASAĞI VAR

Foxconn'un bu kararının arkasındaki neden belirsizliğini korurken, bu hamlenin Çin hükümetinin teknoloji transferlerini ve ekipman ihracatını kısıtlama baskısıyla ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Pekin'in bu yolla, şirketlerin üretim operasyonlarını ülke dışına taşımasını engellemeye çalıştığı tahmin ediliyor.

IPHONE 17 ÜRETİMİ RİSK ALTINDA

Çinli işçilerin ayrılmasının üretim kalitesini doğrudan etkilemese de montaj hattı verimliliğini düşürebileceği belirtiliyor.

Bu durum, Apple'ın Hindistan'daki ortaklarıyla iPhone 17 üretimini artırmaya hazırlandığı bir dönemde özellikle kritik bir zamanlamaya denk geliyor.