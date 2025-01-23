iPhone'dan Galaxy S25'e geçmeli misiniz: İşte yanıtı

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Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra resmen tanıtıldı.

Gelişmiş özellikleri ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken Galaxy S25 serisi, iPhone kullanıcıları için de cazip bir seçenek olabilir.

Peki iPhone'dan Galaxy S25'e geçmek mantıklı mı? İşte karar vermenize yardımcı olacak bazı noktalar:

EKRAN

Galaxy S25 serisi, özellikle Ultra modeliyle ekran kalitesi konusunda iPhone'dan üstün. Neredeyse yansımasız ekranı ve 1-120Hz dinamik yenileme hızı ile daha akıcı bir deneyim sunuyor. Oyun oynamak ve medya tüketmek için daha iyi bir seçenek olabilir.

PİL ÖMRÜ

Galaxy S25 Ultra, 5.000 mAh bataryasıyla iPhone 14 Pro Max'in 4.323 mAh bataryasından daha büyük.

Ancak, daha büyük ekran ve daha yüksek parlaklık pil ömrünü etkileyebilir. Ağır kullanıcılar için büyük bir fark olmayabilir, ancak hafif kullanıcılar daha uzun pil ömrü görebilir.

KAMERA

Galaxy S25 serisi, gelişmiş kamera özellikleri ve yapay zeka destekli araçlar sunuyor. Fotoğrafçılıkla ilgilenenler için Galaxy S25, daha iyi bir seçenek olabilir.

YAPAY ZEKA

Galaxy S25 serisi, Galaxy AI ile birçok yapay zeka destekli özellik sunuyor. Apple Intelligence ise sınırlı sayıda iPhone modelinde ve sınırlı bölgelerde mevcut. Yapay zeka özelliklerine önem verenler için Galaxy S25 daha cazip olabilir.

PERFORMANS

Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 12 GB RAM ile yüksek performans sunuyor.

iPhone 13 ve daha eski modellerde daha az RAM bulunuyor. Ağır uygulamalar ve oyunlar için Galaxy S25 daha iyi bir performans sergileyebilir.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

Samsung, Galaxy S25 serisi için 7 yıl yazılım güncellemesi sözü veriyor. iPhone modelleri de uzun süre yazılım güncellemesi alıyor, ancak Samsung'un daha uzun bir destek süresi sunması avantaj sağlayabilir.

APPLE EKOSİSTEMİ

Apple ekosistemine bağlı olanlar için iPhone'dan Galaxy S25'e geçmek zor olabilir. MacBook, AirPods, iPad ve Apple Watch gibi cihazlarla entegrasyon önemli bir faktör.

FİYAT

Galaxy S25 serisi, iPhone 14 serisiyle benzer fiyatlara sahip. Ancak, Samsung takas ve ön sipariş kampanyalarıyla daha uygun fiyatlar sunabiliyor.

SONUÇ

iPhone'dan Galaxy S25'e geçmek, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı olarak mantıklı olabilir.

Ekran, pil ömrü, kamera, yapay zeka, performans ve yazılım güncellemeleri gibi faktörler dikkate alınarak karar verilmeli.