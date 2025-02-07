iPhone'lar için iOS 18.3.1 yolda: İşte gelecek özellikler

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Apple, iPhone'lar için iOS 18.3.1 güncellemesini test etmeye başladı. Güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

iOS 18.3.1 NELER SUNUYOR

iOS 18.3.1, küçük bir güncelleme olacak ve yazılım hatalarını ve güvenlik açıklarını gidermeye odaklanacak.

iOS 18.3'te yanlış özetler nedeniyle devre dışı bırakılan Apple Intelligence bildirim özetlerinin, iOS 18.3.1 ile geri getirilmesi bekleniyor.

iOS 18.4 BETA TESTLERİ BAŞLIYOR

Apple, bu ay içinde iOS 18.4'ün ilk beta sürümünü yayınlamayı planlıyor. Bu güncellemenin, Siri için çeşitli Apple Intelligence geliştirmeleri, yeni emojiler, AB kullanıcılarının varsayılan harita ve çeviri uygulamalarını ayarlama yeteneği gibi yenilikler sunması bekleniyor.

iOS 18.4 NE ZAMAN YAYINLANACAK

Apple'ın web sitesine göre, iOS 18.4'ün beta testlerinin ardından nisan ayında yayınlanması planlanıyor.