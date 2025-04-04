iPhone'lardaki hata, silinen uygulamaları geri getiriyor

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iOS 18.4 sürümünü güncelleyen iPhone kullanıcıları, hiç beklemedikleri bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Sildikleri uygulamalar, hatta bazı durumlarda hiç indirmediği uygulamalar bile, cihazlarına kendiliğinden geri yükleniyor.

Bu durum, özellikle kullanıcıların izni olmadan gerçekleştiği için büyük bir endişe yaratıyor. Sosyal medya platformları ve Apple'ın destek forumları, bu garip hata ile ilgili şikayetlerle dolmuş durumda.

APPLE'DAN HENÜZ SES YOK

Kullanıcılar, sorunun jailbreak yapılmamış ve sadece Apple'ın resmi App Store'unu kullanan cihazlarda da ortaya çıktığını vurguluyor.

Bu da sorunun kaynağının daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Ancak, tüm bu şikayetlere rağmen Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Apple'dan resmi bir çözüm gelene kadar, kullanıcıların bu hatadan kurtulmak için uygulayabileceği tek yöntem, istenmeyen uygulamaları tekrar silmek.