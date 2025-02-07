iPhone'lardaki yapay zeka Samsung Galaxy S25'in gerisinde kaldı

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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi, Google'ın Gemini yapay zeka platformuyla desteklenen Galaxy AI ile geliyor.

Apple ise iPhone 16 serisiyle birlikte Apple Intelligence adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıttı. Ancak, iki yapay zeka platformu arasındaki farklar oldukça büyük.

NESNE SİLME ÖZELLİĞİNDE BÜYÜK FARK

Hem Apple Intelligence hem de Galaxy AI, fotoğraflardan nesneleri silmek için bir araç sunuyor. Ancak, Galaxy AI'ın bu konuda çok daha başarılı olduğu görülüyor.

Reddit ve X'teki (eski adıyla Twitter) kullanıcıların paylaştığı görseller, Apple Intelligence'ın nesneleri silerken yapay ve yetersiz sonuçlar ürettiğini gösteriyor. Galaxy AI ise nesneleri çok daha temiz ve doğal bir şekilde silebiliyor.

APPLE INTELLIGENCE NEDEN GERİDE KALDI

Apple Intelligence'ın geride kalmasının en büyük nedeni, Apple'ın rakiplerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için bu teknolojiyi aceleye getirmesi olarak görülüyor.

Galaxy AI, Gemini ve diğer yapay zeka modelleri sürekli olarak geliştirilirken, Apple Intelligence neredeyse bir prototip gibi kalıyor.

AŞAĞIDAKİ FOTOĞRAFTA YER ALAN TELEFON, APPLE VE SAMSUNG'UN YAPAY ZEKA ARAÇLARI İLE KALDIRILDI. İŞTE SONUÇLAR:

APPLE INTELLIGENCE

GALAXY AI

BENZER BİR KALDIRMA DENEMESİ AŞAĞIDAKİ GÖRSEL ÜZERİNDE DE YAPILDI. SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

APPLE INTELLIGENCE

GALAXY AI