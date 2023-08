iPhone'ları yavaşlatma davası! Apple kullanıcılara 500 milyon dolar ödeyecek Apple, eski sürüm iPhone cihazları yavaşlattığı gerekçesiyle 500 milyon dolarlık tazminat davasını kaybetti. ABD mahkemesi, hak talep eden 3 milyon iPhone kullanıcısına kişi başı 65 dolar ödenmesi gerektiğine karar verdi.

ensonhaber.com

Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlattığına dair tartışmalarla ilgili uzun süredir devam eden 500 milyon dolarlık dava karara bağlandı.

Davanın yargıcı, yavaşlatmadan etkilenen iPhone sahiplerine ödemelerin başlaması için onay verdi. Bu dava yoluyla, talepte bulunan her bir iPhone kullanıcısı yaklaşık 65 dolarlık bir ödeme alacak.

Hangi iPhone kullanıcıları para alabilecek

Ekim 2020'ye kadar hak talebinde bulunmuş olan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahipleri, Apple'dan ödeme alabilecek.

Ne olmuştu

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Geçtiğimiz yıllarda Apple, Fransa tarafından 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırılmış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.

Apple, neden telefonları yavaşlatıyor

Akıllı telefonlarda bulunan bataryalar, kullanıldıkça eskir ve şarj ömürleri de azalır. Bu durumu Apple şöyle açıklıyor:

Bir telefonun düzgün çalışması için elektronik parçaların pilden anlık olarak yük çekebilmesi gerekir. Pilin empedansı, bu anlık güç iletimini etkileyen özelliklerden biridir.



Empedansı yüksek bir pil, güce ihtiyaç duyan sisteme yeterli düzeyde güç sağlayamayabilir. Kimyasal yaşının fazla olması pilin empedansını artırabilir.



Pil şarj düzeyinin düşük olması, kimyasal yaşın fazla olması ve düşük sıcaklıklar, kullanıcıların beklenmedik kapanma sorunu yaşama olasılığını artırır.



Uç koşullarda sistem daha sık kapanarak, aygıtın güvenilmez ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Pilinizin sağlığı azaldıkça en yüksek performansı sunma yeterliliği de azalır.

Apple kısacası, aşınmış bataryaların işlemci üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını söylüyor.