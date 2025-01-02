iPhone'unuzu siber saldırılardan koruyun: Kilit Modu nasıl kullanılır

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Apple, iPhone'ları siber saldırılardan korumak için tasarlanmış "Kilit Modu" özelliğinin nasıl kullanılacağını açıkladı. Bu özellik, iOS 16 ve üzeri sürümlerde kullanılabiliyor.

KİLİT MODU NEDİR

Kilit Modu, iPhone'ları gelişmiş siber saldırılardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik özelliği.

Kilit Modu etkinleştirildiğinde, bazı uygulamalar, web siteleri ve özellikler kısıtlanarak saldırganların cihaza ve verilere erişimi engelleniyor.

KİLİT MODU'NUN GETİRDİĞİ KISITLAMALAR

Mesaj ekleri engellenir.

Bağlantılar ve bağlantı önizlemeleri gizlenir.

Bazı web siteleri yavaş yüklenir veya hiç açılmaz.

FaceTime aramaları kısıtlanır.

SharePlay ve Canlı Fotoğraflar devre dışı bırakılır.

Game Center çalışmaz.

Konum verileri fotoğraflardan kaldırılır.

Cihaz, güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına otomatik olarak bağlanmaz.

2G desteği kapatılır.

KİLİT MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR

Kilit Modu'nu etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın.

Gizlilik ve Güvenlik'e dokunun.

Kilit Modu'nu seçin ve Kilit Modunu Aç'a dokunun.

Cihazınızın parolasını girin.

WEB SİTELERİNİ VE UYGULAMALARI HARİÇ TUTMA

Belirli web sitelerini veya uygulamaları Kilit Modu kısıtlamalarından hariç tutabilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Kilit Modu > Web Taramayı Yapılandır bölümüne gidin ve istediğiniz web sitelerini veya uygulamaları seçin.