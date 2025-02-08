İş dünyasında yapay zeka devrimi: Harcamalar ikiye katlanacak

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasında yapay zeka (YZ) rüzgarı esmeye devam ediyor. Lenovo'nun yaptığı yeni bir araştırma, iş dünyasında YZ'ye yapılan harcamaların bu yıl iki katına çıkabileceğini gösteriyor.

Araştırmaya göre, şirketler artık YZ projelerinden somut sonuçlar elde etmeye başlıyor ve bu da yatırımların artmasına yol açıyor.

YZ PROJELERİNDEN MEMNUNİYET ARTIYOR

Lenovo'nun araştırmasına göre, EMEA bölgesindeki BT karar vericileri, son 12 ayda YZ projelerinden duydukları memnuniyet oranında önemli bir artış olduğunu bildirdi.

Bu memnuniyet, şirketlerin YZ'ye yaptıkları yatırımları artırmalarına zemin hazırladı. Öyle ki, bu yıl YZ harcamalarında yüzde 104'e varan artışlar bekleniyor.

BEKLENTİLER AŞILIYOR

EMEA bölgesindeki YZ projelerinin neredeyse tamamı (yüzde 94) en azından beklentileri karşıladı. Hatta üçte biri (yüzde 31) beklentileri aştı.

Bu da EMEA bölgesini, projelerin sadece yüzde 16'sının beklentileri aştığı Kuzey Amerika'nın önüne taşıdı. Şirketler, YZ'nin faydalarını görmeye başladıkça, bu teknolojiye olan inançları da artıyor.

Şirketler, önümüzdeki 12 ayda üretken yapay zekaya odaklanmalarını yüzde 12'den yüzde 44'e çıkarmayı bekliyor.

YZ modellerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi de önemli bir harcama alanı olarak öne çıkıyor. Şirketler, YZ'yi nasıl kullandıkları konusunda daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor.