İşlemciye yerleştirilen SIM kart teknolojisi: iSIM

Qualcomm, SIM kartın cihazın işlemcisine yerleştirilmesini sağlayan iSIM teknolojisini duyurdu.

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, günümüzde birçok akıllı telefon tarafından destekleniyor. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

YENİ TEKNOLOJİ: iSIM

Qualcomm, SIM kartın cihazın işlemcisine yerleştirilmesini sağlayan iSIM teknolojisini tanıttı.

Qualcomm'un yeni iSIM teknolojisi, yalnızca geleneksel SIM kart yuvalarının değil, aynı zamanda benimsenmesi oldukça yavaş olan eSIM'in de yerini alabilir.

Yeni teknoloji, akıllı telefon ve diğer mobil cihazların işlemcisinin SIM kartın işlevlerini yerine getirmesine olanak tanıyor.

iSIM, eSIM'den sonra SIM kart teknolojisinin geliştirilmesinde bir sonraki aşama olarak adlandırılıyor.

eSIM'in çalışması için bir akıllı telefon ve özel bir çipe ihtiyacı var. Ancak iSIM bunlara gerek duymuyor.

TESTLER BAŞARILI OLDU

Avrupa'da Samsung'un Vodafone ağını kullanan Ar-Ge laboratuvarlarında iSIM teknolojisinin testleri gerçekleştirildi ve mevcut altyapı ile hazır ve etkili olduğunu kanıtlandı.

Teknolojiyi göstermek için Qualcomm Snapdragon 888 5G işlemciden güç alan Samsung Galaxy Z Flip3 5G akıllı telefon kullanıldı.