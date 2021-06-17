Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sabit kanatlı akıllı vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun mühimmatlı test atışını başarıyla gerekleştirdiğini duyurdu.

Türk savunma sanayii son yıllarda yerli ve milli savunma araçlarında yaptığı atakla ordunun gücünü katlayacak birçok projeye imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet! STM’nin milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Durmak Yok Yola Devam!” ifadelerine yer verdi.

İsmail Demir: Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet VİDEO



ALPAGU HAKKINDA

ALPAGU Taşınabilir Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi, kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme, hem de görüş hattı dışında kalan hedeeri yüksek isabetle vurmak için tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir bir akıllı mühimmat sistemidir.

ALPAGU, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hedeere karşı gece-gündüz etkin olarak kullanılabilmektedir.

Sistem; “Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi”, “Fırlatıcı Lançer” ve “Yer Kontrol İstasyonu” bileşenlerinden oluşmaktadır.

KABİLİYETLER - YETKİNLİKLER

- Gündüz ve gece etkin operasyon

- Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

- Hareketli hedeerde hedefe yönelim ve takip

- Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları

- Tek er tarafından kullanılabilme

- Uçuş sonlandırma veya kendini imha modları

- Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

- Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

- Yüksek yanal görüş açısı

- Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

- Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıandırma

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Menzil: < 10 km

Görev Süresi: 10 dakika

Görev Irtifası: 400 ft (AGL)

Seyir Hızı: 50 knot

Maksimum Hız: 65 knot

Ağırlık: 1.9 kg

Sıcaklık: -20 / + 50 C

Güç: LiPo Batarya

Hazırlık Süresi: Azami 1 dakika