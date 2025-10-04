İsrail, ABD’li fenomenlere yüklü ödeme yaptı

İsrail’in ABD’deki ünlü sosyal medya fenomenlerine “İsrail lehinde” paylaşımlar için gönderi başına 6 bin 100 ila 7 bin 300 dolar arasında ödeme yaptığı, ABD Adalet Bakanlığı Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kayıtlarına yansıdı.

İlk olarak Quincy Enstitüsü’ne bağlı Responsible Statecraft dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İsrail’in “Esther Projesi” adıyla yürüttüğü çalışma kapsamında ABD’deki sosyal medya fenomenlerine yüklü ödemeler yapıldı.

BDIRGES OARTNERS LLC VE HAVAS MEDIA ARACILIĞIYLA ÖDEMELER

FARA kayıtlarında yer alan bilgilere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı için çalışan ABD merkezli Bridges Partners LLC şirketi, Almanya merkezli Havas Media’ya “Fenomen Kampanyası” başlığı altında haziran-kasım döneminde toplam 900 bin dolarlık fatura kesti.

Bu ödemelerin, 14-18 kişilik sosyal medya fenomeni grubuna İsrail lehine içerik üretmeleri için aktarıldığı kaydedildi.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYESİ GREEN TEPKİLİ

Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, sosyal medya fenomenlerinin sponsorlarını açıklamadan propaganda yapmasının Amerikan halkı için rahatsız edici olduğunu belirtti.

Greene, özellikle sponsorun İsrail gibi yabancı bir ülke olması durumunda, bu kişilerin FARA kapsamında kayıtlı olması gerektiğini vurguladı.

NETANYAHU, "SOSYAL MEDYA YENİ SAVAŞ ARACI" DEMİŞTİ

İsrail’in ABD’li sosyal medya fenomenlerine ödeme yaptığı bilgisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun New York’ta yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi.

Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir “savaş aracı” olduğunu belirterek, ABD’de TikTok ve X platformları üzerinden İsrail lehine operasyon yapılacağını söylemişti. ABD’li seçmenler nezdinde İsrail algısının güvence altına alınmasının önemine dikkat çeken Netanyahu, “Artık kılıçların değil sosyal medyanın ve fenomenlerin önemi büyük” ifadelerini kullanmıştı.