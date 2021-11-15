İsveç, AB'den kripto para madenciliğini yasaklamasını istedi

İsveç, kripto para madenciliğinin iklim hedeflerine uymadığını gerekçe göstererek Avrupa Birliği’ne yasak çağrısında bulundu.

Son aylarda kripto paralara adeta savaş açan Çin, ülkede faaliyet gösteren kripto para madencilerini kovmuştu.

Bunun üzerine madenciler, ekipmanlarıyla birlikte ülkeden farklı bölgelere göç etmeye başladı.

İsveç Mali Denetleme Kurulu Başkanı Erik Thedeen ve Çevre Koruma Ajansı Başkanı Björn Risinger; Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para madencilik faaliyetlerinin İsveç’in ve Avrupa Birliği’nin Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmasını engelleyebileceğini söylüyor.

AB'YE YASAK ÇAĞRISI

Yayınlanan açıklamalarda yetkililer, yoğun enerji harcayan dijital varlıkların madenciliğinin yasaklanmasını istedi.

Açıklanan verilere göre; kripto para madenciliği, yılda 120 milyon ton kadar CO2 emisyonu üretiyor.

Yetkililer ayrıca, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) madenciliğinin bir yılda İsveç’in normalde kullandığından iki kat daha fazla elektrik tükettiğini de söylüyor.

Çin'den başlayan göç, aylar sonra bile tamamlanmış değil. Çin'deki dev madencilerin halen dünyanın birçok yerine yüz binlerce kripto para madenciliği ekipmanı gönderdiği tahmin ediliyor.