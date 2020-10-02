İsveç'in başkenti Stockholm’de elektrikli 5G minibüsleri test ediliyor

İsveç, başkenti Stockholm’de bulunan Djurgarden adasında kurduğu 1.500 metrelik parkurda, elektrikli 5G minibüslerini test etmeye başladı.

Ericsson, Keolis, Urban ICT Arena, Telia ve T-Engineering şirketlerinin ortaklığında yeni bir proje hayata geçti.

İsveç'in başkenti Stockholm’de, aracı uzaktan kontrol etmek ve denetlemek için 5G teknolojisini kullanan yeni bir sürücüsüz minibüs testleri başlatıldı.

Djurgarden adasında kurulan 1.500 metrelik parkura yerleştirilen otonom minibüsler, 2 hafta boyunca isteyen herkes tarafından test edilebilecek.

Test süresince, koronavirüs pandemisi sebebiyle aracı denemek isteyen gönüllülerden tek seferde araca yalnız 1 kişinin binmesine izin veriliyor ve araç düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Test halindeki aracın seferleri, görevlendirilen 2 görevli tarafından sürekli olarak takip diliyor ve görevliler tehlike anında aracın kontrolüne el koyabiliyor.

5G İLE KONTROL EDİLİYOR

5G'nin yüksek hızlı veri aktarımı, düşük gecikme süresi ve güvenilirliği, bağlı minibüsün kontrol kulesinden gelen komutlara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesini sağlıyor.

Söz konusu testlerin amacı ise 5G özellikli elektrikli sürücüsüz araçları gelecekte toplu taşıma hizmetlerinde kullanmak.

Ericsson, Kuzey ve Orta Avrupa Müşteri Birimi Başkanı Jenny Lindqvist, "Kelimenin tam anlamıyla, bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yolcuların deneyimlerinden yol güvenliğine ve çevresel etkiye kadar, 5G'nin topluma sunduğu potansiyel faydalar sürekli büyüyor.

Ericsson'un 5G'nin verimliliği ve güvenilirliğine sahip kontrol kulesi çözümü, kendi kendine giden minibüsleri akıllı bir şekilde yönetiyor. Sürdürülebilir taşımacılığı Stockholm'de gerçeğe dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.