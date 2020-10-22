İsveç'in Huawei'yi yasaklama kararına Çin'den sert tepki geldi

Çin'in Stockholm Büyükelçisi Gui Congyou, İsveç'i 5G altyapısında Huawei ve ZTE ürünleri kullanılmasını yasaklama kararından vazgeçmeye çağırdı.

Çin hükümet ile bağlantılı olduğu iddialarıyla Huawei'yi casuslukça suçlayan ABD hükümeti, bir yandan Çinli şirkete yaptırım uygulamaya devam ederken, diğer yandan da ülkelere baskı yapmayı sürdürüyor.

İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, ABD'nin baskıları sonucunda Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Belçika'nın ardından, 5G ağlarında Huawei'yi yasaklayan ülkelere İsveç de katıldı.



İsveç Posta ve Telekom İdaresi'nin (PTS) salı günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik gerekçesiyle gelecek ay yapılacak 5G altyapı ihalesine girecek şirketlere, Huawei ve ZTE'nin ürettiği teknolojileri kullanmama şartı getirildiğini duyurmuştu.

ÇİN'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Çin'in Stockholm Büyükelçisi Gui Congyou, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin şiddetle karşı çıktığını belirttiği yasağın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

"İSVEÇLİ ŞİRKETLERE YAPTIRIM UYGULARIZ"

Huawei ve ZTE'nin 20 yıldan uzun süredir İsveç'te faaliyet gösterdiğini hatırlatan Congyou, ''Tehdit etmeyi sevmem, ancak karardan geri adım atılmazsa Çin'de iş yapan İsveçli şirketlere yaptırım getirilebilir. Bu 2 şirket de bugüne kadar İsveç kanunları ve yönetmeliklerine birebir uydu.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç Enerji ve Dijital Kalkınma Bakanı Anders Ygeman, Posta ve Telekom İdaresi'nin (PTS) aldığı karardan kesinlikle geri adım atmayacaklarını kaydederek, Huawei yasağının arkasında durdu.

Huawei'nin şu anda Avrupa'da yaklaşık 90 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ancak ABD'nin getirdiği Google ve Android yasağı sonrasında bu kullanıcılarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Çinli şirket, bir çözüm aramaya çalışıyor.