İtalya, Amazon'a 1.3 milyar dolar ceza kesti

İtalya, piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Amazon'a 1.3 milyar dolarlık rekor bir para cezası verdi.

İtalya'nın antitröst gözlemcisinden yapılan açıklamada, pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle ABD'li e-ticaret devi Amazon'a 1,28 milyar dolarlık ceza kesildiği duyuruldu.

Söz konusu para cezası, bir ABD teknoloji devine Avrupa'da uygulanan en büyük cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.

AMAZON TEMYİZE GİDECEK

Amazon, İtalyan düzenleyicinin kararına "kesinlikle katılmadığını" ve temyize gideceğini açıkladı.

İtalya Rekabet Kurumu, 23 Kasım'da yine benzer nedenlerden dolayı Amazon'a 68,7 milyon euro ve Apple'a 134,5 milyon euro ceza kesmişti.

Gizlilik ve yanlış bilgi konusundaki bir dizi skandalın yanı sıra; bazı işletmelerden pazar güçlerini kötüye kullandıklarına dair şikayetlerin ardından, küresel düzenleyiciler teknoloji devlerini daha yakından takip ediyor.

Amazon'un yanı sıra; Google, Facebook, Apple ve Microsoft gibi teknoloji şitketleri, artık Avrupa'da daha sıkı denetleniyor.