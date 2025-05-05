James Webb, evrenin derinliklerini görüntüledi

DHA

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak projesi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden bir görüntü yayımladı.

Yalnızca Ay'ın beşte biri genişliğindeki bir gökyüzü parçasına odaklanan teleskop, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek karede görüntüledi.

FARKLI BÜYÜKLÜK VE BİÇİMLERDEKİ GALAKSİLER

Görüntüde, ışık noktalarının büyük çoğunluğunu yıldızlar değil, farklı büyüklük ve biçimlerdeki galaksiler oluşturuyor. Bu galaksiler, evrenin oluşumundan bu yana geçen 13,8 milyar yıllık zaman çizelgesinde geçmişe doğru bir pencere açıyor.

JWST’nin elde ettiği veriler, evrenin yapısını inceleyen ‘COSMOS-Web’ adlı uluslararası araştırma projesi kapsamında toplandı.

Bu proje, galaksi kümelerinin oluşumu ve evrendeki dağılımını anlamayı hedefliyor. Chandra X-Işını Gözlemevi’nden alınan verilerle birleştirilen görüntüler, söz konusu kümenin bu karedeki en büyük galaksi grubu olduğunu gösteriyor.