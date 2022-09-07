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    James Webb, Tarantula Bulutsusu'nu görüntüledi

    James Webb, Samanyolu galaksisinin bitişiğindeki Tarantula Bulutsusu'nun nefes kesici görüntüsünü yakaladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 13:42
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    James Webb, Tarantula Bulutsusu'nu görüntüledi

    Nebula ya da diğer adıyla bulutsu, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gaz, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan yapılara deniyor.

    İlk başta bir yıldız olarak kayıtlara geçen Tarantula ise, 1751'de Nicolas Louis de Lacaille tarafından bulutsu olarak tanımlandı.

    Tarantula Bulutsusu, Kılıçbalığı Takımyıldızı yönünde yaklaşık 180 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

    James Webb, fotoğrafını çekti

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Ünlü teleksop, şimdi de Tarantula Bulutsusu'na yakın bir bakış attı ve fotoğrafını çekmeyi başardı.

    james webb

    Tarantula Bulutsusu çevresinde yaşanan olaylar, Büyük Patlama sonrası yaşanan yıldız oluşumları ile muhtemelen aynı kimyasal bileşimlere sahip.

    Bu nededenle bilim insanları, buradan daha fazla veri elde ederek Büyük Patlama'nın gizemini çözebilir.

    tarantula


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