Japonların fırlattığı MOMO-F5 roketi denize çakıldı

Japonya'da özel bir şirket tarafından fırlatılan roket, yaklaşık 36 saniye sonra denize düştü.

SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketi Falcon 9, fırlatıldıktan sonra yeniden Dünya'ya iniş yapabiliyor.

Ancak SpaceX'in Falcon 9 roketinin geliştirme süreci pek de başarılı geçmedi. Şirket, çeşitli fırlatma görevlerinde birkaç roketini kaybetti. Zamanla yaptığı hataları gideren SpaceX, sonunda Falcon 9'un başarıya ulaşmasını sağladı.

Bu yüzden, Japonya'da yeni bir özel roket şirketinin başarısız görevlerini gördüğümüzde pek de şaşırmamamız gerekiyor.

Japon Interstellar Technologies şirketinin geçtiğimiz pazar günü fırlattığı MOMO-F5 isimli roketi denize çakıldı.

MOMO-F5, fırlatıldıktan yaklaşık 36 saniye sonra 11 kilometre yükselirken, motorunda meydana gelen bir sorun nedeniyle aniden düşüşe geçti. Interstellar Technologies başkanı Inagawa Takahiro, söz konusu görevi hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.

4. BAŞARISIZ GÖREV

Dün gerçekleştirilen fırlatma, Japon şirketin dördüncü başarısız fırlatma görevi oldu. Şirket, 2017 yılından itibaren fırlattığı 5 roketten yalnızca birini yörüngeye sokmayı başarabildi.