Japonya, 2029'da Mars'ın uydusundan toprak getirecek

Japonya Uzay Ajansı (JAXA), ABD ve Çin’den önce 2029 yılında Mars’tan Dünya’ya toprak örnekleri getirmek istiyor. İlk hedef Mars'ın uydusu Phobos.

Bildiğiniz gibi şu anda Mars yüzeyinde NASA ve Çin'e ait uzay araçları bulunuyor. ABD ve Çin, gelecekte kızıl gezegenden toprak örnekleri toplayarak Dünya'ya getirmek ve incelemek istiyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ise Mars'tan toprak getirme yarışında rakiplerinin önünde yer almayı amaçlıyor.

HEDEF 2029

JAXA tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya, 2024’te Mars’ın uydusu Phobos’a inmeyi ve 10 gram toprak toplamayı planlıyor. Söz konusu toprakların Dünya'ya getirilmesi ise 2029 yılını bulacak.

Getirilen topraklar, daha sonra inceleme altına alınacak ve gezegenin kökenleri ve yaşam olup olmadığı ile ilgili bilgi elde edilebilecek.

JAXA’daki bilim insanları, Phobos’un yüzeyindeki toprağın yaklaşık yüzde 0.1’inin Mars’tan geldiğini ve toplanan 10 gram toprağın yoğunluğuna bağlı olarak 30 granül içerebileceğini düşünüyor.

Profesör Tomohiro Usui'ye göre, Phobos'ta bulunan topraklar Mars’tan fırtınalar yoluyla gelen topraklarla karışmış durumda.

Bu nedenle Usui, Phobos'ta farklı yerlerden toprak toplamanın Mars’ta tek bir yerden toprak toplamaktan çok daha yararlı olacağını düşünüyor.

Proje yöneticisi Yasuhiro Kawakatsu ise, bu görev ile birlikte Japonya'nın Mars’tan örnek toplama konusunda ABD ve Çin'in önüne geçeceğini belirtti.

NASA VE ÇİN'İN PLANLARI

NASA’nın Perseverance aracı, topladığı örnekleri Avrupa Uzay Ajansı’nın da yardımıyla 2031 yılında Dünya’ya getirmeyi planlıyor.

Çin ise, geçtiğimiz mayıs ayında Mars'a gönderdiği aracın topladığı örnekleri 2030 yılında Dünya’ya getirmeyi amaçlıyor.

(Görsel: Mars'ın uydusu Phobos)