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Japonya duyurdu: Navigasyon uydusu taşıyan H3 roketi başarıyla fırlatıldı

Japonya duyurdu: Navigasyon uydusu taşıyan H3 roketi başarıyla fırlatıldı Resmi Kyodo ajansında yer alan bilgilerde, "Michibiki 6" adlı H3 roketinin beşincisinin, JAXA tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Üssü'nden fırlatıldığı ve fırlatmanın başarılı bir şekilde tamamlandığı kaydedildi.