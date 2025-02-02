Japonya duyurdu: Navigasyon uydusu taşıyan H3 roketi başarıyla fırlatıldı

"Michibiki 6" adlı H3 roketinin beşincisi, JAXA tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Konuya ilişkin bilgiler resmi Kyodo ajansının haberinde yer aldı.
FIRLATMA BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI
Fırlatmanın başarılı şekilde tamamlandığını duyuran JAXA yetkilileri, uydunun 2 hafta içerisinde yörüngeye ulaşacağını tahmin ediyor.
Michibiki 6 uydusunun, daha önce uzaya gönderilen uydularla birlikte GPS sinyallerini ve navigasyon bilgilerini güçlendirmek amacıyla çalışması hedefleniyor.
H3 ROKETİNE İLİŞKİN DETAYLAR
H3 roketi, 20 yıldan uzun süredir Japonya'nın uzay araştırmalarında önemli rol oynayan H2A roketinin halefi olarak tanınıyor.
JAXA ile Mitsubishi Heavy Industries (MHI) firmasınca geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatılma denemesi Mart 2023'te başarısız olmuştu.
Söz konusu roket, ikinci aşama motorunun ateşlememesi nedeniyle kalkıştan sonra infilak ettirilmişti.
H3'ün 2, 3 ve 4 numaralı roketleri ise 2024'de başarıyla fırlatılmıştı.
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