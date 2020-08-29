Jeanette Epps, Uzay İstasyonu'nda yaşayan ilk siyahi kadın olacak

NASA'nın astronotu Epps, uzay görevini dört gözle beklediğini söyledi.

Uzayda bir ilke daha imza atılacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) astronotu Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) uzun süreli yaşayan ve çalışan ilk siyahi kadın astronot olarak tarihe geçecek.

NASA, Jeanette Epps'in bu hafta Boeing CST-100 Starliner uzay aracının mürettebatına katıldığını duyurdu.

6 AY YAŞAYACAK

Epps’in, 2021 yılında astronotlar Sunita Williams ve Josh Cassada ile birlikte ISS'de 6 ay yaşayacağı kaydedildi.

Astronot Epps, NASA’nın yaptığı duyurunun ardından yayınladığı videoda, "İkisi de (Williams ve Cassada) birlikte çalışmak için harika insanlar. Bu yüzden görevi dört gözle bekliyorum." dedi.

2018 UÇUŞU İPTAL EDİLDİ

2018'de Rusya'nın Soyuz roketiyle istasyona uçması beklenen Astronot Epps, NASA tarafından bir diğer Astronot Serena Aunon-Chancellor ile değiştirilmiş, kararın nedeni açıklanmamıştı.

1992'de astronot Mae Jemison, uzaydaki ilk siyahi kadın oldu. Mekik montaj uçuşları sırasında ISS’i altı Afrikalı Amerikalı astronot ziyaret etti, ancak hiçbiri uzun süreli mürettebat üyesi olarak istasyonda kalmadı.

Epps, 2017'de yaptığı bir açıklamada, "Çok büyük bir sorumluluk. İstasyonu ziyaret eden üç Afrikalı Amerikalı oldu, ancak üstlendiğim uzun süreli görevi yerine getirmediler." ifadelerini kullanmıştı.

JEANETTE EPPS KİMDİR

LeMoyne College'dan fizik alanında lisans mezunu oldu. Maryland Üniversitesi, College Park'tan, fen alanında yüksek lisans ve havacılık mühendisliği alanında doktora derecesine sahip.

2009 yılında astronot sınıfına seçilmeden önce, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için yedi yıl teknik istihbarat subayı olarak çalıştı.

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