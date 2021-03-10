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    Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar harcayacak

    Amerikalı milyarder, Bezos Dünya Fonu'na bağış yaptığını belirtti.
    • AA
    • 10.03.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:33
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    Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar harcayacak

    ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için harekete geçti.

    Bezos, yaptığı açıklamada, kendi kurduğu Bezos Dünya Fonu'na (Bezos Earth Fund) bağış yaptığını duyurdu.

    10 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ

    Amerikalı milyarder, bağış miktarının 10 milyar dolar olduğunu belirtirken, bu miktarı 2030'a kadar iklim değişikliğiyle mücadelede harcamayı hedeflediğini bildirdi.

    Bezos, sosyal medya platformu Instagram üzerinden de çevre sorunları ile ilgili kar amacı gütmeyen Dünya Kaynakları Enstitüsü Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Andrew Steer’i, Bezos Dünya Fonu'na CEO olarak seçtiğini açıkladı.

    YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPILACAK

    Steer, yeni görevinden dolayı kendisini şanslı hissettiğini söyleyerek, iklim değişikliğinin yoksul ve dışlanmış topluluklara zarar verdiği için kampanyalarında sosyal adaleti vurgulayacağını belirtti.

    Steer, "Bezos Dünya Fonu, yeni teknolojilere, yatırımlara ve politika değişikliğini yönlendirmeye yardımcı olmak için bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve özel sektöre yatırım yapacak." ifadesini kullandı.

    Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar harcayacak #1

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