Jeff Bezos'un iklim değişikliği uydusu uzayda kayboldu

Küresel metan emisyonlarını ölçmek üzere tasarlanan ve aralarında Jeff Bezos'un da bulunduğu birçok kurum tarafından finanse edilen MethaneSAT uydusu ile temasın kesildiği bildirildi.

Yaşadığı tam güç kaybı nedeniyle "muhtemelen kurtarılamaz" olarak nitelendirilen uydunun görevi erken sona erdi.

KISA GÖREVİNE RAĞMEN BÜYÜK BAŞARI

Mart 2024'te fırlatılan uydu, kısa süreli görevinde dünya çapındaki petrol ve gaz sahalarından kaynaklanan metan emisyonlarına dair "dikkat çekici" veriler toplamayı başardı.

Örneğin, Teksas'taki Permian Havzası'nda yapılan ölçümlerin, resmi tahminlerden 3 ila 5 kat daha yüksek emisyonlar gösterdiği ortaya çıktı.

İLETİŞİM NASIL KESİLDİ

MethaneSAT ekibi, uydu ile ilk teması 20 Haziran'da kaybettiklerini ve bu hafta başında tam bir güç kesintisi yaşandığını doğruladı.

Mühendislik ekibi şu anda bu iletişim kaybının kesin nedenini araştırırken, yetkililer hayal kırıklığına rağmen bu tür projelerin zorlu doğasını kabul ediyor.