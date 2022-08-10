JetRacer uçan aracını test edecek gönüllüler aranıyor

3 yıl önçe uçan kaykayı ile Manş denizindeki Dover Boğazı'nı geçen Fransız mucit Franky Zapata, JetRacer isimli aracını test etmek için gönüllü aramaya başladı.

Elektrikli otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim, uçan arabalar olacak. Pek çok şirket, şimdiden kendi uçan araçlarını geliştirebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

Jet motoruyla çalışan bir uçan kaykay ile Manş Denizi'ni geçen Fransız mucit Franky Zapata, yeni aracını test etmek için 25 gönüllü aradığını açıkadı.

İsmi JetRacer olarak açıklanan araç Zapata’nın uçan kaykayının gelişmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor ve öncekinden farklı olarak bir koltuğa ev sahipliği yapıyor.

3 bin metre yüksekliğe ulaşabiliyor

Zapata, tekerleği olmayan JetRacer’ın 3 bin metre yüksekliğe ulaşmasını sağlayan gazyağı ile çalışan on mikro turbojet motoru kullanarak dikey olarak kalkış ve iniş yapabildiğini söyledi.



Aracın maliyeti veya ne zaman halka sunulabileceği hakkında hiçbir detay açıklamayan Fransız mucit, aracının bir gün enkaz altında kalan insanları kurtarmak için veya acil durum doktorları tarafından kullanılabileceğini söyledi.

Zapata, JetRacer’ın saatte 250 km azami hıza sahip acağını, fakat henüz saatte 130 km’nin üzerine çıkamadığını sözlerini ekledi.