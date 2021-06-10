Joe Biden, Donald Trump'ın TikTok kararnamesini iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump tarafından TikTok ve WeChat’in ABD’de kullanımının yasaklanmasına yönelik çıkarılan kararnameleri iptal etti.

TikTok'un ABD için büyük bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Donald Trump, şirketin ülkedeki operasyonlarını ABD'li bir şirkete satması için baskı uygulamış ve aksi halde uygulamanın ABD sınırları içinde kullanılamayacağını söylemişti.

Şubat ayında Joe Biden yönetimi, TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li şirketler tarafından satın alınması kararını süresiz olarak geri çekmişti.

TRUMP'IN KARARNAMESİNİ DE İPTAL ETTİ

Benzer bir karar daha alan Biden, Trump'ın Çin merkezli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat’in kullanımını ABD'de yasaklayan kararnameyi iptal etti.

UYGULAMALAR İNCELENECEK

ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu uygulamaları yeniden gözden geçirecek. Biden, Çinli uygulamaların ABD’nin ulusal güvenliği için bir risk oluşturup oluşturmadığının tespiti için "kanıta dayalı” analiz emri verdi.



