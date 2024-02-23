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Türkiye, yeni yüzyılına yakışır ilkleri yaşıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı.

Ve önceki gün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, dünya kamuoyunun da gündemine oturdu.

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Ne var ki, dünyanın yakından takip ettiği bu gelişmeyi, Türkiye'de sırf iktidara muhalif oldukları için görmezden gelen, küçümseyen ve hatta çamur atmaya çalışanlar var.

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Türk mühendislerinin KAAN'ın uçuşu sonrası ilk tepkisi

TUSAŞ, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile, nasıl bir başarıya imza attıklarını ve bu başarının arkasındaki mühendislerimiz için bunun ne anlama geldiğini, anlamayanlara, anlamak istemeyenlere bir kez daha anlattı.

Mühendislerimiz, KAAN'ın başarılı geçen ilk uçuşu sonrası piste iner inmez, uçağın yanına koşarak sevinçlerini eserlerinin yanında yaşamak istedi.

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"Bir sevmek, bin defa ölmek demekmiş.."

O anlar havadan da görüntülenirken, mühendisleri güvenlik nedeniyle belli bir mesafede tutmaya çalışan görevliler bile zorlandı.

Videoya Anadolu rock grubu 3 Hürel'in meşhur şarkılarından "Bir Sevmek, Bin Defa Ölmek Demekmiş" parçası eklenerek, elde edilen başarının değeri anlatılmak istendi.

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