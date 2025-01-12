Kara delikteki gama ışını patlaması ilk kez görüntülendi

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Event Horizon Teleskobu (EHT) iş birliği, 2018 yılında M87 galaksisindeki süper kütleli kara deliğin fotoğrafını çekmişti.

Şimdi ise, aynı kara deliğin jetinden kaynaklanan bir gama ışını patlaması ilk kez gözlemlendi.

M87 galaksisinin merkezindeki kara delik, aktif olarak madde yutarken aynı zamanda güçlü jetler fırlatıyor. Bu jetlerden birinin, EHT gözlemleri sırasında bir gama ışını patlaması yaşadığı tespit edildi.

UZUN SÜREDİR BEKLENEN BİR GÖZLEM

Bu, M87 kara deliğinde 10 yıldan uzun bir süredir gözlemlenen ilk gama ışını patlaması. Bu gözlem, gama ışını emisyonunun kaynağı ve boyutu hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Kara delik jetlerindeki gama ışını parlamalarının, jete düşen ve yüksek enerjilere hızlandırılan madde kümelerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

EHT, M87 kara deliğinin jetinden kaynaklanan gama ışını patlamasını tesadüfen yakaladı. Patlama 3 gün sürdü ve 170 astronomik birimden daha küçük bir bölgeden kaynaklandı.

IŞIK HALKASINDAKİ DEĞİŞİM

Gama ışını patlaması sırasında, kara deliğin etrafındaki ışık halkasının asimetrisinin de değiştiği gözlemlendi. Bu değişim, patlama ile ışık halkası arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, gama ışını patlamasının kaynağını ve kara delik jetlerindeki parçacık hızlandırma mekanizmasını daha iyi anlamak için gelecekte daha fazla gözlem yapmayı planlıyor.