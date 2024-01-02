Katlanabilir akıllı telefonlar ilgi görmedi: Pazar payı yüzde 1'de kaldı Özellikle Samsung, katlanabilir telefon satışlarında oldukça iyi işler çıkarsa da tüketiciler hala bu telefonlara temkinli yaklaşıyor.

ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi.

Son raporlar, katlanabilir telefonlara olan ilginin hala istenilen seviyelere gelemediğini gösteriyor.

Pazar payı yüzde 1

Katlanabilir telefonlar, piyasaya sürülmelerinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 1'inden biraz fazlasını oluşturuyor.

Ancak Samsung, yine de katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürme çabalarını ve pazarlama yatırımlarını artırıyor.

Counterpoint Research analistlerine göre, 2027 yılına kadar katlanabilir telefonların pazar payı hızlı bir şekilde büyüyecek.

Motorola, Huawei ve Honor gibi markalar, son yıllarda kötüye giden satışları canlandırmak için katlanabilir telefonlara umut bağlıyor.

Apple ise şimdiye kadar katlanabilir telefonlara ilgi göstermedi. Ancak, şirketin katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığına dair patent görüntüleri var.