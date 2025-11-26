Katlanabilir Huawei Mate X7 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını güçlendiren yeni amiral gemisi Mate X7'yi tanıttı.

Telefon, önceki modele göre daha gelişmiş teknik özellikler ve inceltilmiş gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

DAHA İNCE VE DAHA HAFİF TASARIM

Mate X7, katlandığında 9,5 mm ve açıldığında sadece 4,5 mm kalınlığa ulaşarak oldukça zarif bir profil sergiliyor.

235 gram ağırlığındaki telefon, sağlam alüminyum çerçevesini korurken IP58 ve IP59 sertifikalarıyla suya ve toza karşı üstün dayanıklılık vadediyor.

Cihazda 6,49 inç boyutunda bir kapak ekranı ve 8 inç büyüklüğünde bir ana ekran bulunuyor. Her iki ekran da 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunan LTPO OLED teknolojisine sahip.

KİRİN 9030 PRO VE GELİŞMİŞ KAMERA

Model, gücünü Huawei'nin en yeni dokuz çekirdekli işlemcisi Kirin 9030 Pro'dan alıyor. Performans odaklı bu donanıma, 20 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Kamera tarafında ise değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensör, 3,5x optik yakınlaştırma sunan yeni 50 MP telefoto ve 40 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor.

Mate X7, 5.600 mAh kapasiteli çift hücreli silikon-karbon bataryasıyla uzun pil ömrü sunmayı hedefliyor.

HUAWEI MATE X7 FİYATI

HarmonyOS 6 işletim sistemi ve uydu bağlantısı ile gelen cihazın başlangıç fiyatı ise yaklaşık 1.830 dolar olarak açıklandı.