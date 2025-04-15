Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

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Teknoloji devi Apple'ın katlanabilir akıllı telefon pazarına ne zaman giriş yapacağı uzun süredir merak konusu.

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre, sözde iPhone Fold, etkileyici ekran boyutları, çözünürlükleri ve yenilikçi kamera teknolojileriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sızıntılar doğruysa, Apple, hem üst düzey görsel deneyimi hem de şık, kesintisiz bir ekran tasarımını bir araya getiren katlanabilir bir cihazla piyasayı sarsabilir.

İKİ AYRI EKRAN VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VADEDİYOR

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, iPhone Fold iki ayrı ekrana sahip olacak. Cihazın ana, katlanabilir iç ekranının 2713 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 7,76 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor.

Kapak ekranının ise 2088 x 1422 piksel çözünürlüğe sahip 5,49 inç büyüklüğünde olacağı ve yine etkileyici bir 460 ppi piksel yoğunluğuna ulaşacağı iddia ediliyor.

Bu dış ekran boyutu, cihazın kapalıyken 5,4 inçlik ekrana sahip kompakt iPhone 13 mini'ye yakın bir boyutta olacağını gösteriyor.

İÇ EKRANDA ÇENTİKSİZ DENEYİM VE EKRAN ALTI KAMERA SÜRPRİZİ

Kamera tasarımına gelince, sızdırılan bilgilere göre dış ekranın muhtemelen Apple'ın tanıdık Dynamic Island tasarımına sahip bir delikli kamera kesimine sahip olacağı öngörülüyor.

Ancak en büyük yenilik, iç ekranda yaşanabilir. Apple'ın burada, ana katlanabilir ekranın herhangi bir çentik veya kamera deliği tarafından bölünmemesini sağlayacak olan ekran altı kamera teknolojisini kullanabileceği iddia ediliyor.

Bu teknoloji halihazırda bazı Android cihazlarda kullanılıyor olsa da Apple'ın bu teknolojiyi benimsemesi, muhtemelen teknolojinin şirketin yüksek kalite standartlarını karşılayacak olgunluğa ulaştığı anlamına geliyor.

Ekran altı kamera teknolojisi, kullanıcılara tamamen kesintisiz ve etkileyici bir katlanabilir ekran deneyimi sunma potansiyeli taşıyor.