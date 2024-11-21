Katlanabilir telefon Huawei Mate X6, gelecek hafta tanıtılacak: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Şirket, yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X6'yı 26 Kasım'da tanıtacak.

Vmall çevrimiçi mağazasında kayıtları başlayan Mate X6, tasarım detayları ve güçlü özellikleriyle merak uyandırıyor.

HUAWEI MATE X6 NELER SUNACAK

Huawei Mate X6, Mate X3 ve Mate X5 modellerine benzer bir tasarım diline sahip. Dairesel kamera modülü dört lens barındırıyor ve telefoto kamera için periskop lensinin yerleşimi güncellendi.

Mate X6, Kırmızı Deri ve Nebula Ash Gray olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

GÜÇLÜ DONANIM VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Huawei Mate X6, güçlü donanımı ve geniş depolama seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Cihaz, 12 GB veya 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama alanı seçenekleriyle sunuluyor.

Huawei Mate X6, katlanabilir akıllı telefon pazarında markanın mirasını sürdürecek. Huawei, Samsung ile birlikte bu segmentin öncülerinden biri.

Mate X6, selefine göre bazı önemli iyileştirmeler getirirken, Huawei'nin katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını da ortaya koyuyor.

HUAWEI MATE 70 SERİSİ DE AYNI GÜN GELİYOR

Huawei, Mate X6 ile aynı gün Mate 70 serisini de tanıtacak. 26 Kasım, Huawei hayranları için oldukça hareketli bir gün olacak.