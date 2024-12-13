Katlanabilir telefon Huawei Mate X6 küresel satışlara başlıyor: İşte öne çıkan özellikleri

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Huawei, yeni katlanabilir telefonu Mate X6'yı Dubai'de düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. İnce ve hafif tasarımı, güçlü kamera sistemi ve gelişmiş özellikleriyle Mate X6, katlanabilir telefon pazarında iddialı bir konuma sahip.

İNCE VE HAFİF TASARIM

Huawei Mate X6, katlanabilir telefonlar arasında inceliğiyle öne çıkıyor. Açıldığında sadece 4,6 mm, katlandığında ise 10 mm'den daha ince olan Mate X6, hafifliğiyle de dikkat çekiyor.

Mate X6, 7,93 inçlik LTPO iç ekrana ve 6,45 inçlik kapak ekranına sahip. İç ekran, 2.440 x 2.240 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.800 nit parlaklık sunuyor. Kapak ekranı ise 1080p çözünürlük ve 2.500 nit parlaklık ile geliyor.

GÜÇLÜ KAMERA SİSTEMİ

Mate X6, farklı Huawei modellerinden alınan sensörlerle donatılmış güçlü bir kamera sistemine sahip.

50 MP ana kamera, 48 MP telefoto lens ve 40 MP ultra geniş açılı kamera, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ayrıca, 1,5 milyon rengi algılayabilen bir renk spektral sensörü de bulunuyor.

Huawei Mate X6, Kirin 9010 veya Kirin 9100 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Çin'de HarmonyOS Next ile piyasaya sürülen telefon, küresel pazarda EMUI 15 ile çalışacak.

PİL VE ŞARJ

Mate X6, 5.200 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryaya sahip. 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen telefon, hızlı şarj imkanı sunuyor.

Huawei Mate X6'nın fiyatı henüz açıklanmadı.