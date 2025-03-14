Katlanabilir telefon Huawei Pocket 3 yakında satışa çıkıyor

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Huawei, mart ayında "yenilikçi bir telefon" tanıtacağını duyurmuştu. Huawei CEO'su Richard Yu, önümüzdeki hafta "beklenmedik bir ürünün" tanıtılacağını açıklayarak heyecanı artırmıştı.

Sektör analistleri ve teknoloji meraklıları, bu yeni ürünün Huawei'nin uzun zamandır beklenen katlanabilir telefonu Pocket 3 olacağını öngörüyor.

POCKET 3: HARMONYOS NEXT İLE GELEN İLK TELEFON

Huawei'nin Pocket 3'ü önümüzdeki hafta tanıtmayı planladığını gösteren bir diğer önemli bilgi, Digital Chat Station'ın Weibo'daki paylaşımı oldu.

Çinli kaynaklara göre, Pocket 3, kutudan çıkar çıkmaz Huawei'nin HarmonyOS Next işletim sistemiyle gelen ilk akıllı telefon olacak.

Bu, Huawei için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. HarmonyOS Next, Huawei'nin Android'e alternatifi olsa da bu sürümde kullanıcılar Android uygulamalarını telefona yükleyemiyor.

Bu durum, Huawei'nin tamamen bağımsız bir ekosistem oluşturma çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

YENİ FORM FAKTÖRÜ VE DİĞER ÖZELLİKLER

Huawei Pocket 3'ün, katlanabilir telefon segmentinde devrim yaratması bekleniyor. Telefonun, sektörde bir ilk olacak oldukça benzersiz bir form faktörüne sahip olacağı belirtiliyor.

Digital Chat Station'ın aktardığı bilgilere göre, Pocket 3'ün 3:2 en boy oranına sahip 6,28 inçlik bir iç ekranı ve 3,48 inçlik bir kapak ekranı bulunuyor.

Ayrıca, 50 megapiksellik birincil kamera, su ve toza dayanıklılık ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü gibi özellikler de telefonda yer alacak.

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA REKABET

Huawei, Pocket 3 ile katlanabilir telefon pazarında yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Daha önce Pocket 2 modeliyle Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Motorola Razr 50 gibi rakipleriyle güçlü bir rekabete giren Huawei, Pocket 3'ün yeni form faktörüyle diğer markalara karşı üstünlük sağlamayı amaçlıyor.