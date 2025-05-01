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AA & Ensonhaber

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KKTC, 132 paydaş kurumun katkılarıyla hayata geçiriliyor. Bu yıl, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Türkiye'nin teknoloji alanındaki öncülerini bir araya getiriyor.

İlk kez 2018'de başlatılan bu etkinlik, bu yıl yurt dışında ikinci kez, toplamda ise 11. defa düzenleniyor. 100 bin metrekarelik bir alanda kurulan festival, 4 Mayıs'a kadar katılımcıları bekliyor.

TEKNOLOJİK YARIŞMALARLA GENÇLERİN YARATICILIĞI ZİRVEYE TAŞINIYOR

TEKNOFEST KKTC’de 13 farklı alt kategoride 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Türkiye’nin yanı sıra 22 farklı ülkeden 47 binden fazla katılımcı, bu prestijli etkinlikte yer almak için başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için toplamda 3 milyon TL maddi destek ve 2,5 milyon TL değerinde ödüller sunuluyor.

Yarışmalar arasında Robotik ve Kodlama, Sosyal İnovasyon, Uçan Araba Simülasyonu gibi alanlar dikkat çekerken, çevre, tarım ve enerji alanlarındaki projeler de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Festivalin en heyecan verici yarışmalarından biri olan TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, robot teknolojisi ve mühendislik alanlarında yeni tasarımlar üretilmesini teşvik ediyor.

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GELECEĞİN ULAŞIM SİSTEMLERİNE ODAKLANAN PROJELER

Uçan Araba Simülasyon Yarışması, geleceğin ulaşım sistemlerine dair otonom uçuş sistemlerini ve kontrol stratejilerini şekillendiren projelere ev sahipliği yapacak. Gençler, toplumsal fayda sağlamak adına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirecek.

TEKNOLOJİYLE ZENGİNLEŞEN TURİZM VE KÜLTÜR

KKTC'nin doğal ve kültürel zenginliklerini teknolojiyle buluşturmayı amaçlayan Turizm Teknolojileri Yarışması, bölgenin turizm potansiyelini artıracak akıllı çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Mavi Vatan’ın kültürel mirasını geleceğe taşıyan projeler, festivale farklı bir boyut katacak.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

268 finalist takım, toplam 1083 yarışmacı arasında en iyi projelerini sunmak için kıyasıya yarışacak. Dereceye giren projeler, TEKNOFEST KKTC ana sahnesinde ödüllerini alacak.

YERLİ HAVA ARAÇLARIYLA GÖSTERİLER

Festival alanında yerli hava araçlarıyla düzenlenen uçuş gösterileri büyük ilgi görecek. Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR ve diğer milli hava araçları, festival katılımcılarına görsel bir şölen sunacak.

FUAR ALANLARI VE ETKİNLİK STANTLARI ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Festivalde toplamda 116 stant yer alıyor. 81 paydaş kurumun, 11 sponsor kurumun, 4 katılımcı firmanın ve 20 yemek alanı katılımcısının stantları, katılımcılara teknolojiyi yakından keşfetme fırsatı sunuyor. Ayrıca, Bilim Sokağı’nda 6-14 yaş grubu için çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenlenecek.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI DENEYİM ALANI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Festivalde yer alan Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, ziyaretçilere tarihi anları deneyimleme fırsatı sunuyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı, görsel ve işitsel tekniklerle desteklenen bir deneyimle keşfetmek mümkün. Katılımcılar, bu deneyimin ardından yapay zeka destekli fotoğraf çektirme imkanı da bulacak.

KATILIM ÜCRETSİZ, KAYIT ZORUNLU

TEKNOFEST KKTC'ye katılım ücretsiz olsa da, giriş için önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. 7 yaş altı çocuklar için kayıt zorunluluğu bulunmuyor. Ziyaretçiler, etkinlik alanına 09:00-19:00 saatleri arasında giriş yapabilecek.